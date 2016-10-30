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كامل الوزير: الحياة ستعود لطبيعتها بـ«رأس غارب» بعد 72 ساعة من الآن

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كامل الوزير: الحياة ستعود لطبيعتها بـ«رأس غارب» بعد 72 ساعة من الآن كامل الوزير: الحياة ستعود لطبيعتها بـ«رأس غارب» بعد 72 ساعة من الآن

اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الرئيس عبد الفتاح ، أبلغه هاتفيًا بضرورة الإسراع في أعمال رفع وإصلاح مادمرته السيول في مدينة رأس غارب، ووجه بضرورة تعويض المضارين منها.

وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي كان يتابع معه ورجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال رفع أثار السيول، طيلة اليوم.

وأوضح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن ما شهدته بعض المدن بالمحافظات جراء السيول، «كارثة طبيعية»، مشيرًا إلى أن حجم المياه التي خلفتها السيول كانت كبيرة للغاية، ما أثر على الكثير من المنازل والورش، خاصة الأدوار الأرضية.

وأكد الوزير أنه في خلال 48 ساعة من الآن سيتم فتح كافة الطرق بمدينة «رأس غارب» بعد رفع آثار السيول بالكامل، لافتا إلى أنه بعد مرور 72 ساعة من الآن، سيتم استعادة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وأشار إلى أن هناك العديد من المنازل تعرضت للتهدم جراء السيول، مؤكدًا أن تلك المنازل سيتم حصرها، من خلال 6 لجان تم تشكيلها.

ولفت رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى إن هناك بعض المنشآت تأثرت بنسبة خفيفة، وسيتم العمل على حصرها أيضا للبت في تعويضها.

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