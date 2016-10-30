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معصوم يستقبل الملا ويشيد بالامكانيات المصرية فى المجال النفطى

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معصوم يستقبل الملا ويشيد بالامكانيات المصرية فى المجال النفطى معصوم يستقبل الملا ويشيد بالامكانيات المصرية فى المجال النفطى

محمد فؤاد معصوم

أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم “إن والعراق متماثلان في القدرات والطموحات الاستراتيجية ويحتاج أحدهما الآخر”, معربا عن ثقته بأن تشهد مرحلة ما بعد القضاء على تنظيم “داعش” زخما أعلى في العمل المشترك ضمن مشاريع إستراتيجية في كل القطاعات.

وأشاد معصوم – خلال استقباله وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا اليوم الأحد بالخبرات والإمكانات التقنية المصرية في مجالات الحفر ومد شبكات الغاز والأنابيب وتدريب العاملين في القطاع النفطي, مرحبا بتوسيع آفاق التعاون بين البلدين
> في مجال الطاقة والمشاريع الإستراتيجية, كما أعرب عن ثقته بأن تشهد مرحلة ما بعد تحرير الموصل زخما أعلى في العمل المشترك بين الجانبين ضمن مشاريع إستراتيجية في مختلف القطاعات.

وأشار معصوم – خلال اللقاء الذي حضره وزير النفط العراقي عبد الكريم اللعيبي – إلى خصوصية علاقات الصداقة التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين العراقي والمصري وخلوها من أية حساسيات أو مشاكل مهمة.

ومن جانبه استعرض الوزير المصري أهداف زيارته إلى العراق, المتمثلة برغبة مصر بتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الصناعة والنفط والغاز والقطاعات الأخرى, ناقلا تحيات الرئيس عبد الفتاح إلى الرئيس العراقي الذي حمله بالمقابل تحياته وتمنياته للرئيس السيسي وللشعب المصري بكل التنمية والازدهار.

أ ش أ

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