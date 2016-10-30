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نشرة ONA ا «المناوي» يغادر قناة الغد.. ثاني ظهور لـ«DMC news» ..الدمرداش مستمر على المحور

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نشرة «ONA»

نشرة «ONA»

إعداد – إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

 

 

 

 

 

رصدت وكالة «ONA» ثاني ظهور للوجو قناة «Dmc الإخبارية» بالأمس، خلال حفل توزيع جوائز مهرجان القنوات الفضائية العربية، حيث أجرى الزميل حاتم قناوي والزميلة سارة فؤاد مراسلين بالقناة الإخبارية تغطية لهذا الحفل.. للمزيد

محمد رمضان ولوجو «Dmc news»

محمد رمضان ولوجو «Dmc news»

أعلن الإعلامي عبد اللطيف المناوي، في بيان رسمي اليوم الأحد، عن استقالته من رئاسة قناة الغد.. للمزيد 

عبد اللطيف المناوي (أرشيفية)

عبد اللطيف المناوي (أرشيفية)

نفى سامي عبد الراضي رئيس تحرير برنامج «90 دقيقة»، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تقديم الإعلامي معتز الدمرداش استقالته من قناة المحور.. للمزيد

الإعلامي معتز الدمرداش – أرشيفية

الإعلامي معتز الدمرداش – أرشيفية

تستكمل، اليوم الأحد، مباريات الأسبوع السابع من الدوري الممتاز لكرة القدم، عبر أقوى الاستديوهات التحليلية والتى تضم نخبة من أفضل المعلقين والمحللين الرياضيين فى الشرق الأوسط، وذلك على شاشة «ON Sport».. للمزيد 

ON Sport – أرشيفية

ON Sport – أرشيفية

أعرب الإذاعي أحمد الطاهري مقدم برنامج «المانفيستو» على راديو «90 90»، عن سعادته بفوز برنامجه بجائزة أفضل برنامج إذاعي خلال فعاليات مهرجان القنوات الفضائية العربية.. للمزيد

أحمد الطاهري

أحمد الطاهري

يستضيف برنامج «هنا العاصمة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة CBC، اليوم الأحد، الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار الأسبق، والنائب الأول لرئيس البنك الدولي وذلك في تمام التاسعة مساءً.. للمزيد 

الدكتور محمود محيي الدين (أرشيفية)

الدكتور محمود محيي الدين (أرشيفية)

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أونا

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