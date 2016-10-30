أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

قنصل تركيا بالإسكندرية:الشعب المصرى والتركى أقارب واستثماراتنا مليار دولار

Google+ Print
قنصل تركيا بالإسكندرية:الشعب المصرى والتركى أقارب واستثماراتنا مليار دولار قنصل تركيا بالإسكندرية:الشعب المصرى والتركى أقارب واستثماراتنا مليار دولار

>الإسكندرية – أسماء على بدر

قال سردار بالانتابة، قنصل عام تركيا بالإسكندرية، إنه تم إمضاء أول اتفاقية مكتوبة فى التاريخ بين حضارتى الأناضول ونهر النيل فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد وهى اتفاقية قادش، مشيراً إلى أن تركيا ومصر من مظاهر امتداد الحضارات القديمة، فهما أصحاب ماضٍ يضرب بجذوره فى أعماق التاريخ.

 

وأضاف، خلال كلمته بالعيد الوطنى التركى اليوم الأحد، أن وتركيا لسيا أصدقاء فقط بل أقارب فى نفس الوقت، وهناك حب خاص يجمع دائما شاطئ البحر الأبيض المتوسط والذى يرعاه الشعبان التركى والمصرى، قائلا: "عندما يتصافحان ستشرق الشمس على البحر الأبيض المتوسط أكثر بريقا".

 

وأشار "بالانتابة" إلى أن العلاقات الاجتماعية بين الأمم والاتصال بين الشعوب وبعضها لهما مكانة مهمة بدرجة كبيرة وغير مسبوقة، وتركيا ومصر يملكان كل المقومات لتحقيق ذلك، حيث إنهما يشتركان فى روابط تاريخية قوية ويزور الآف من المصريين تركيا كل عام، ورحلات الخطوط الجوية التركية كانت الأولى فى الطيران الدولى المباشر إلى شرم الشيخ بعد فترة توقف عاماً.

 

وأكد أن الإسكندرية تضم حوالى 500 مواطن تركى، وما زال المستثمرون الاتراك مستمرين فى إنتاجهم بمصر، ووصل حجم الاستثمارات إلى مليار دولار أمريكى، ويهدفون إلى زيادة الاستثمارات فى الفترة المقبلة.

 

 

 

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية