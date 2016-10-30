قنصل تركيا بالإسكندرية:الشعب المصرى والتركى أقارب واستثماراتنا مليار دولار

قال سردار بالانتابة، قنصل عام تركيا بالإسكندرية، إنه تم إمضاء أول اتفاقية مكتوبة فى التاريخ بين حضارتى الأناضول ونهر النيل فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد وهى اتفاقية قادش، مشيراً إلى أن تركيا ومصر من مظاهر امتداد الحضارات القديمة، فهما أصحاب ماضٍ يضرب بجذوره فى أعماق التاريخ.

وأضاف، خلال كلمته بالعيد الوطنى التركى اليوم الأحد، أن مصر وتركيا لسيا أصدقاء فقط بل أقارب فى نفس الوقت، وهناك حب خاص يجمع دائما شاطئ البحر الأبيض المتوسط والذى يرعاه الشعبان التركى والمصرى، قائلا: "عندما يتصافحان ستشرق الشمس على البحر الأبيض المتوسط أكثر بريقا".

وأشار "بالانتابة" إلى أن العلاقات الاجتماعية بين الأمم والاتصال بين الشعوب وبعضها لهما مكانة مهمة بدرجة كبيرة وغير مسبوقة، وتركيا ومصر يملكان كل المقومات لتحقيق ذلك، حيث إنهما يشتركان فى روابط تاريخية قوية ويزور الآف من المصريين تركيا كل عام، ورحلات الخطوط الجوية التركية كانت الأولى فى الطيران الدولى المباشر إلى شرم الشيخ بعد فترة توقف عاماً.

وأكد أن الإسكندرية تضم حوالى 500 مواطن تركى، وما زال المستثمرون الاتراك مستمرين فى إنتاجهم بمصر، ووصل حجم الاستثمارات إلى مليار دولار أمريكى، ويهدفون إلى زيادة الاستثمارات فى الفترة المقبلة.