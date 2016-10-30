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ساعات ماسية فاخرة لمناسباتك الرسمية

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الأحد 30-10-2016 16:47

من منا لا تعشق الساعات الماسية ذات التصاميم الفاخرة والمبهرة ،فهي تعتبر قطعة اكسسوار أساسية في المناسبات الرسمية الراقية كونها تضفي على الإطلالة أناقة وجاذبية عالية.
ومن خلال جولتنا على دور الساعات العالمية لاحظنا أن الساعات الماسية لهذا الموسم تميزت بتصاميم متنوعة ومتعددة مثل السوار العريض والسوار الرفيع ،بالإضافة إلى القطع الجانبية التي أضيفت إلى بعض الساعات لتمنح تصميمها أناقة مختلفة مثل ساعة "سويت شارمز" Sweet Charms من "فان كليف أند أربلز" Van Cleef&Arpels وساعة "سوكريه شين" Secret Chene من "شوميه" Chaumet.
معظم الساعات صنعت من الألماس والذهب الأبيض أو رصعت بحبيبات من الألماس الفاخر مثل ساعة "ميدور" Medor.
هل تحبين الساعات الماسية لمناسباتك الرسمية؟ شاهدي الصور واختاري التصميم الذي يعجبك.

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سيدتي