أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بعد قليل.. نظر معارضة شقيق وزير التنمية المحلية على حكم حبسه 3 سنوات

Google+ Print
بعد قليل.. نظر معارضة شقيق وزير التنمية المحلية على حكم حبسه 3 سنوات بعد قليل.. نظر معارضة شقيق وزير التنمية المحلية على حكم حبسه 3 سنوات

>كتب سليم على

تنظر محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وسكرتارية مصطفى رشدى، المعارضة المقدمة من محمد زكى مصطفى بدر، شقيق وزير التنمية المحلية، على حكم حبسه 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيك بدون رصيد.

كانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد الدسوقى، قد قضت غيابيا بالسجن 3 سنوات على المتهم، فى البلاغ رقم 13337 جنح الدقى لسنة 2015 ضد محمد ذكى مصطفى بدر شقيق وزير التنمية المحلية أحمد ذكى، يتهمه فيه بإصدار شيك بقيمة مليون و670 ألف جنيه لصالحه، من حسابه بالبنك الأهلى، وتقدم المتهم بمعارضة على الحكم السابق وطعن على الشيك المذكور بالتزوير.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365