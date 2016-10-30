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حسام البدري: الأهلي أضاع فوزًا سهلًا علي الاتحاد

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حسام البدري: الأهلي أضاع فوزًا سهلًا علي الاتحاد حسام البدري: الأهلي أضاع فوزًا سهلًا علي الاتحاد

حسام البدري _ أرشيفية

أكد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فريقه واجه سوء حظ غريبا في مباراة اليوم.

وتعادل الفريق مع الاتحاد السكندري 2-2 ضمن فعاليات المرحلة السابعه من منافسات مسابقة الدورى مساء اليوم.

وقال البدري في تصريحاته عقب المباراة أن فريقه قدم أداءً جيدًا وأضاع فوزًا كان في متناوله بعد ان أهدرنا العديد من الفرص بجانب ضربتي جزاء.

وأضاف أنه يرفض الحديث عن الجوانب الفنية أو اختيارات اللاعبين سواء عماد متعب او محمد جابر ميدو لأنه سيتبع سياسة التدوير تجنبًا لإرهاق اللاعبين.

ورفض الجهاز الفني منح لاعبيه راحة سلبية بعد التعادل مع الاتحاد السكندري ويعود أبناء الرداء الاحمر للتدريبات صباح غد باستاد مختار التتش استعدادًا لمواجهة طنطا المقرر لها الجمعة المقبل ضمن فعاليات المرحلة الثامنة من منافسات مسابقة الدورى.

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