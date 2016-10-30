سفير روسيا بالقاهرة: شعرنا بتعاطف وتسامح الشعب المصري مع ضحايا الطائرة المنكوبة

قال السفير الروسي بالقاهرة، سيرجي كيريتشينكو، «إننا شعرنا بتعاطف وتسامح الشعب المصري منذ اللحظات الأولى للحادث المفزع لسقوط الطائرة الروسية فوق سيناء العام الماضي».

وأضاف السفير “فتحنا رسائل التعازي في السفارة فوجدناها مليئة بالتعاطف والمواساة وهو دليل قوي على وقوف الشعب المصري وتعاطفهم مع أسر الضحايا البالغ عددهم 224 من روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، وما زالت صورة الطفلة البالغ عمرها عامان والتي لقيت مصرعها مع أسرتها في أذهاننا حتي الآن”.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته المحافظة اليوم الأحد، في ميدان السلام بشرم الشيخ لتأبين ضحايا حادث الطائرة الروسية، التي سقطت فوق سيناء العام الماضي والذي حضره وزير الطيران المدني، شريف فتحي ووكيل مجلس النواب، السيد الشريف وسفير بيلاروسيا في مصر ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الدكتور أسامة الأزهري، وممثل عن شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ومحافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فوده، وعدد من الفنانين والمستثمرين وأعضاء مجلس النواب.

ومن جانبه أرسل وكيل مجلس النواب، السيد الشريف، رسالة سلام ومحبة ورحمة للعالم كله ونقل لأهالي الضحايا تعازي مصر شعبا وحكومة ودعا جميع دول العالم لمواجهة الإرهاب والتصدي لكل وسائله.

وفي نفس السياق قدم محافظ جنوب سيناء، تعازيه للجانب الروسي معربا عن أمله ألايتكرر مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

أ ش أ