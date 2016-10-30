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محافظ الإسكندرية: جاهزون لكل سيناريوهات النوة القادمة

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محافظ الإسكندرية: جاهزون لكل سيناريوهات النوة القادمة محافظ الإسكندرية: جاهزون لكل سيناريوهات النوة القادمة

اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية

قال اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية إنه تم عقد عدة اجتماعات مع كل المسئولين في المحافظة على مدى شهرين كاملين لمواجهة النوة القادمة والأمطار المتوقعة هذا الشتاء، مشيرًا إلى أنه المحافظة قامت بكل الإجراءات الاحترازية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي فى برنامج «مانشيت القرموطي» “سنعقد اجتماع غدًا مع قائد المنطقة الشمالية بالإسكندرية لعرض كافة الأمور عليه، وسنعرض كل الاقتراحات والسيناريوهات المتوقعة للنوة وسنطلب توفير كل المعدات اللازمة لمواجهة الأزمة”.

وتابع “قمنا بعمل نموذج محاكاة لكل الاخطار المتوقعة، وحركنا المعدات على الطبيعة للوقوف على الحقائق ومعرفة القدرة على المواجهة ولكن أحيانا تأتي الرياح بما لا تشتهى السفن”.

واستطرد “لو المياه زادت فى الشوارع سنضطر إلى قطع المياة وكذلك الكهرباء، وإذا احتاج الأمر لغق المدارس وأعطاء أجازة في كل المحافظة سنقوم بذلك، وطالبنا من مديري المدارس إذا حدثت مشكلة بسبب النوة القادمة والأمطار أن يتخذ قرارًا بأن يعطي إجازة دون الرجوع لي وأنا من سأتحمل النتيجة، كما وفرنا مولدات كهرباء إضافية”.

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