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تركيا ترسل المزيد من التعزيزات العسكرية إلى حدودها مع سوريا

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تركيا ترسل المزيد من التعزيزات العسكرية إلى حدودها مع سوريا تركيا ترسل المزيد من التعزيزات العسكرية إلى حدودها مع سوريا

القوات التركية – أرشيفية

أرسلت تركيا، تعزيزات عسكرية إلى وحداتها في منطقتي “قرقميش” و”أوغوز إلي” الحدوديتين مع سوريا، في ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد.

وذكرت صحيفة “ديلي صباح” التركية على موقعها الإلكتروني مساء اليوم الأحد، أن التعزيزات أرسلت من اللواء 106 مدفعية، وسيارات مصفحة و8 دبابات ولوازم عسكرية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأفادت مصادر أمنية أن السيارات المصفحة ستُستخدم في عمليات التطهير التي تستهدف تنظيم “داعش” الإرهابي ضمن عملية درع الفرات.

ودعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت أسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها.

وأكدت الصحيفة نجاح العملية في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقًا تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس، وأعزاز بريف حلب، وبذلك لم تبقَ أية مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.

أ ش أ

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