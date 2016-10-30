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جمال الغندور: إلغاء هدف خالد قمر قرار سليم

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جمال الغندور: إلغاء هدف خالد قمر قرار سليم جمال الغندور: إلغاء هدف خالد قمر قرار سليم

جمال الغندور _ أرشيفية

حسم جمال الغندور الخبير التحكيمي، الجدل حول الهدف الذى سجله خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى فى شباك الأهلى بالمباراة التى جرت مساء اليوم، الأحد، والذى ألغاه ابراهيم نورالدين الحكم الذى أدار اللقاء.

وقال الغندور، فى تصريحات تليفزيونية، أن قرار نورالدين فى عدم احتسابه للهدف سليم خاصة أن حارس الاهلى كانت بحوزته الكرة وكان من حقه تسديد الكرة وقوانين اللعبة تمنع اللاعب من اعتراض الحارس.

وربط الغندور الهدف الذى سجله خالد قمر بالهدف الذى سبق أن سجله باسم مرسي مهاجم الزمالك فى إحدى الوديات والتى كان يديرها ابراهيم نور الدين وقام باحتساب الهدف حينها ولكنه كان مخطئًا ولهذا قام بمباراة اليوم بتصحيح هذا الخطأ.

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