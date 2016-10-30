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مذيعة النهار ترتدي تيشرت محمود الخطيب احتفالًا بعامه الـ62‎

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مذيعة النهار ترتدي تيشرت محمود الخطيب احتفالًا بعامه الـ62‎ مذيعة النهار ترتدي تيشرت محمود الخطيب احتفالًا بعامه الـ62‎

الإعلامية فرح علي بـ تي شيرت الخطيب

كتبت – إنجي لطفي

 فى لفتة جديدة من تليفزيون النهار لتكريم رموز كرة القدم،  ظهرت الإعلامية فرح علي مذيعة النشرة الرياضية على النهار اليوم – أثناء تقديمها النشرة اليوم – بتيشيرت يحمل صورة اسطورة القلعة الحمراء محمود الخطيب للاحتفال بعيد ميلادة الـ ٦٢.

ولد محمود إبراهيم الخطيب في 30 أكتوبر عام 1954 بقرية  قرقيرة التابعة لمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية ثم انتقل مع أسرته للعيش في القاهرة وأنضم لاختبارات نادي النصر بمصر الجديدة في سن الـ12 ثم أنتقل بعدها للنادي الأهلي وهو في السادسة عشرة من عمره.إنجازاته وألقابه لعب محمود الخطيب 266 مباراة منها 199 في الدوري و18 في كأس و29 في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري و20 في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، ووصل إجمالي أهدافه إلى 154 هدفًا كان منها 9 أهداف في كأس مصر و36 في بطولات أفريقيا والباقي في الدوري إلي جانب 27 هدفًا مع منتخب مصر ما بين مباريات رسمية وودية.

حصل الخطيب علي العديد من الألقاب وهي لقب أحسن لاعب، ولقب أحسن هداف، ولقب أحسن أخلاق حيث لم يحصل طوال حياته الكروية الطويلة إلا على إنذارين فقط، كما كان اللاعب المصري الوحيد الذي يحصل علي الكرة الذهبية عام 1983.أحرز محمود الخطيب 550 هدف في الدوري المحلي وقطاعات الناشئين والبطولات الأفريقية ويعتبر أول لاعب في تاريخ النادي الأهلي ينضم إلي نادي المائة.اعتزل الخطيب في 1 ديسمبر 1988 في مباراة تجمع قيها أكثر من 120 ألف متفرج بإستاد القاهرة بالإضافة إلي عدد كبير أو أكثر خارج الإستاد وأمام شاشات التليفزيون.

ربما لم يعرف كثير من المهتمين بكرة القدم، أن محمود الخطيب، أحرز أول ثلاثة أهداف له في مرمى الزمالك قبل انتقاله إلى الأهلي، وأنه حصل على إنذارين، وليس إنذارًا واحدًا، طوال مسيرته الكروية، أمام المنصورة والمقاولون.

اختير الخطيب عضوًا في اللجنة الدولية للعب النظيف بعد أن خاض 450 مباراة محلية ودولية، دون أن يحصل على عقوبة واحدة وفي عام 2007 اختاره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) للمركز الثاني في قائمة أفضل 30 لاعب في تاريخ الكرة في أفريقيا، كما تم اختياره سفيرًا للنوايا الحسنة، وسفيرًا للكرة العربية والأفريقية والمصرية.

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