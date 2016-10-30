مذيعة النهار ترتدي تيشرت محمود الخطيب احتفالًا بعامه الـ62‎

كتبت – إنجي لطفي

فى لفتة جديدة من شبكة تليفزيون النهار لتكريم رموز كرة القدم، ظهرت الإعلامية فرح علي مذيعة النشرة الرياضية على النهار اليوم – أثناء تقديمها النشرة اليوم – بتيشيرت يحمل صورة اسطورة القلعة الحمراء محمود الخطيب للاحتفال بعيد ميلادة الـ ٦٢.

ولد محمود إبراهيم الخطيب في 30 أكتوبر عام 1954 بقرية قرقيرة التابعة لمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية ثم انتقل مع أسرته للعيش في القاهرة وأنضم لاختبارات نادي النصر بمصر الجديدة في سن الـ12 ثم أنتقل بعدها للنادي الأهلي وهو في السادسة عشرة من عمره.إنجازاته وألقابه لعب محمود الخطيب 266 مباراة منها 199 في الدوري و18 في كأس مصر و29 في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري و20 في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، ووصل إجمالي أهدافه إلى 154 هدفًا كان منها 9 أهداف في كأس مصر و36 في بطولات أفريقيا والباقي في الدوري إلي جانب 27 هدفًا مع منتخب مصر ما بين مباريات رسمية وودية.