وزير الصحة يتدخل لإنهاء أزمة نقص أطباء العناية المركزة ببني سويف

المراسل : محمد شعبان

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف إنه طرح مشاكل العناية المركز بمستشفيات المحافظة ونقص الأطباء بها على الدكتورأحمد عماد الدين وزير الصحة خلال اجتماعه بمعهد التدريب بالعباسية .

وأضاف وكيل وزراة الصحة أن وزير الصحة كلف بإرسال فريق من الوزارة لتدريب أطباء الباطنة على العناية المركزة لسد عجز أطباء العناية بالمستشفيات.

ولفت إلى أن وزير الصحة وعد بتوفير أطباء للعنايات المركزة في المناطق النائية وتطبيق إجراءات الفصل والجزاءات ضد أي طبيب يتغيب أو يمتنع عن العمل وخصوصًا في أٌقسام العناية المركزة.