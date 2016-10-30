رئيس وزراء صربيا ينفى وجود أية محاولة انقلاب في بلاده

نفى رئيس وزراء صربيا ألكسندر فوسيتش، وجود أية محاولة إنقلاب في بلاده.

ونقلت قناة روسيا اليوم الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد عن فوسيتش قوله – “لا أعتقد بأن العثور على كمية من الأسلحة في الغابات القريبة من منزل والدي تأتي في إطار محاولة لإغتيالي ، فليس هناك أية محاولة إنقلاب ضدي و لم أتعرض لأي أذى”.

وتابع فوسيتش – في مؤتمر صحفي عقده اليوم – أن تحليل عينات الحامض النووي الذي تم العثور عليه على الأسلحة يمكن أن يساهم في إلقاء الضوء على ملابسات الحادث”.

وكانت الشرطة الصربية أعلنت الليلة الماضية عن العثور على كمية كبيرة من الأسلحة بالقرب من منزل والد رئيس الوزراء بضواحى بلجراد، الأمر الذي أدى إلى نقل فوسيتش إلى موقع آخر آمن.

أ ش أ