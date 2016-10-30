أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«الجنائية الدولية» : نواجه تحديات بعد انسحاب 3 دول إفريقية

Google+ Print
«الجنائية الدولية» : نواجه تحديات بعد انسحاب 3 دول إفريقية «الجنائية الدولية» : نواجه تحديات بعد انسحاب 3 دول إفريقية

المحكمة الجنائية الدولية

اعترفت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الأحد، بأن المحكمة تواجه تحديات ولكنها قادرة على تجاوزها.

وذكرت “فوكس نيوز” الأمريكية أن فاتو علقت – في ندوة أقيمت في لاهاي – على إعلان 3 دول أفريقية جنوب أفريقيا وجامبيا وبوروندى الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، فقالت “لا أعتقد أن المحكمة الدولية منيت بالهزيمة وستغلق أبوابها غدًا، إنها تواجه تحديات بالفعل وسوف تتمكن من التغلب عليها والمضي قدما إلى الأمام”.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد أعلن مؤخرًا أن الأمم المتحدة تسلمت خطابًا من بوروندي تخطرها رسميًا برغبتها في الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، معربًا عن أسفه إزاء قرار انسحاب جنوب أفريقيا من المحكمة الجنائية، وما تردد أيضًا من تقارير صحفية تفيد باتخاذ جامبيا قرارًا مماثلًا.

على صعيد متصل، رفض ألكيس وايت، أستاذ القانون بكلية هارفارد للقانون، الاتهامات الموجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية بأنها تركز على اتهام الزعماء الأفارقة وحدهم، مؤكدًا أن مثل هذا اللوم يجب أن يوجه إلى المجتمع الدولي وليس إلى المحكمة الدولية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017