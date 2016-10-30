اندلاع حريق في مصفاة نفطية في فنزويلا

اندلع حريق كبير اليوم الأحد، فى مصفاة نفطية فى بويرتو لا كروز بشمال غرب فنزويلا واجبر سكان المناطق المجاورة على اخلائها، وفق ما أفادت شركة النفط الوطنية ووسائل إعلام محلية.

وبحسب “فرانس برس”، قالت شركة النفط الوطنية عبر تويتر، إن الوضع تحت السيطرة، مضيفة: “لم يسقط جرحى ولم تسجل أضرار فى البنية التحتية النفطية”، طالبة من السكان “التزام الهدوء”.

وذكرت صحيفة “ال تييمبو” التى تصدر فى مدينة بويرتو لا كروز أن السلطات أخلت مستشفى مجاورا للمصفاة وأجلت سكان المنطقة.

وأظهرت مشاهد للحريق نشرت على مواقع التواصل الاجتماعى عمودا هائلا من الدخان الأسود شوهد من على بعد كيلومترات. وتبلغ قدرة هذه المصفاة التابعة للشركة الوطنية مئتى ألف برميل يوميا.

والنفط قطاع استراتيجى فى فنزويلا التى تشهد إحدى اسوأ الازمات الاقتصادية فى تاريخها جراء تراجع أسعار النفط الخام الذى يشكل 96 فى المئة من عائداتها.