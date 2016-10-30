ننشر مواعيد وأماكن إجراء مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية بتعليم بني سويف

المراسل: محمد شعبان

قال ثروت عبدالعزيز وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف إن تنفيذ مسابقة حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية والثقافة الإسلامية التي تقيمها مديرية التعليم، ستكون على مدى شهر في الفترة من 6 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر القادم بجميع الإدارات التابعة للمديرية، حيث يجري الاختبارات العشرات من موجهي اللغة العربية، والتربية الإسلامية المتميزين، وذلك بمدرسة الصناعات الميكانيكية بجوار مديرية التربية والتعليم ببني سويف.

وأضاف عبدالعزيز في تصريحات اليوم «يحصل 36 فائزًا من المتقدمين لخوض المسابقة ومشرفيهم على جوائز نقدية تصل إلى 6 ألاف جنيه ويتباروا فيما بينهم لاختيار 18 فائزا في جميع المستويات لتصعيدهم إلى التصفيات النهائية بالوزارة».

ومن جانبه أشار يونس عبدالرحيم يونس موجه عام التربية الإسلامية بالمديرية أن المسابقة تجري في إدارة مركز وبندر بني سويف يوم الأحد السادس من نوفمبر القادم لطلاب المرحلة الثانوية، و7 و 8 نوفمبر للمرحلة الاعدادية، 9 و10 المرحلة الابتدائية.

وفي إدارة الواسطى شمال المحافظة أيام 11 و13 و 14 و15 نوفمبر، وفي إدارة سمسطا في 16 و17 و20، وفي أهناسيا 21 و22 و23، وفي ببا 24 و27و 28، وفي الفشن 29 و30 و1 ديسمبر، وفي سمسطا 4 و5 و6 ديسمبر.

وأوضح عبدالرحيم أن المسابقة تجري في 3 مستويات، الأول حفظ القرآن كاملًا مع تفسير الأجزاء 28و 29و30 ، وحفظ الأربعين حديث النووية، والمستوى الثاني حفظ من أول سورة يونس إلى أواخر سورة الناس، مع تفسير الجزئين 29 و30 ، وحفظ 20 حديث من الأربعين النووية، والمستوى الثالث حفظ من أول سورة القصص إلى أواخر سورة الناس مع تفسير الجزء الثلاثين وحفظ 10 أحاديث نووية.