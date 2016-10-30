القومى للمرأة بجنوب سيناء ينظم ندوة للحث على المشاركة السياسية

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء اليوم الأحد ندوة بقصر ثقافة مدينة طور سيناء، تحت عنوان "اثبتى قوتك من حقك ربع مجلسك"، لحث المرأة السيناوية على المشاركة السياسية، وذلك بحضورالدكتورة سهام جبريل عضو المجلس القومى للمرأة ممثلة شمال وجنوب سيناء، وعدد من أعضاء المجلس، وأعضاء فرع جنوب سيناء.

جانب من الندوة

وأكدت منى سالم، مقرر فرع المجلس بجنوب سيناء، أن الندوة أقيمت لحث المرأة على المشاركة فى انتخابات المحليات والتعريف بدورها نحو تنمية مجتمعها من خلال المشاركة السياسية، وأنها شريك فى المجتمع لا يختلف دورها عن دور الرجل، مشيرة إلى استعداد عضوات فرع جنوب سيناء للتعاون بشكل دائم مع الأجهزة التنفيذية للنهوض بمستوى الخدمات التنموية.

من جانبها، أكدت الدكتورة سهام جبريل، عضو المجلس القومى للمرأة، ضرورة تلبية مطالب المجتمع من خلال تمثيل المرأة فى المجالس المحلية، مشيرة إلى أن المرأة قوية وقادرة على حصد مقاعد كثيرة فى المجالس المحلية من 13 ألف مقعد على مستوى الجمهورية، ولا بد من ضخ دماء جديدة للعمل على تنمية مجتمعنا، وتغيير الصورة التقليدية للمجالس المحلية، وابتكار موضوعات جديدة تتبناها المرأة السيناوية داخل مجتمعها.

وحضرت الندوة المهندسة هناء عبد المنعم عضو المجلس القومى للمرأة، والمهندسة جيهان توفيق مدير إدارة الهيئات الدولية بالمجلس، وفوزى همام رئيس مدينة طور سيناء، وعبد المنعم حلاوة مدير فرع ثقافة جنوب سيناء.