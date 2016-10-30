المشروبات الغازية ..محتوياتها وخطرها على الحامل

تعتبر المشروبات الغازية من المشروبات التي تحظى بشهرة عالية في هذا العصر، بعد أن استحوذت على المائدة العربية، وكذلك أصبحت ترافق كل الأكلات السريعة، وتفضلها النساء بدلاً عن إعداد المشروبات الطبيعية في البيوت؛ بسبب سهولة الحصول عليها، مع لذة طعمها وغرام الأبناء بها، ولكن ما هي أضرار هذه المشروبات بأنواعها وألوانها على صحة الحامل وجنينها، وعلى صحة الجنين حين يصبح طفلاً؟

الدكتور عدلي الحاج، استشاري أمراض النساء والولادة تحدث عن مكونات المشروبات الغازية أولاً، أشار إلى المكونات التالية الأكثر شيوعاً:

* تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من السكر، فكل زجاجة صغيرة أو عبوة من المياه الغازية "200 مل" تحتوي على 10 ملاعق من السكر.

* تحتوي على الكافيين، فالكوب الواحد من المياه الغازية يحتوي على 71 غراماً منه.

* استبدال السكر الذي يدخل في تركيب المياه الغازية، خاصة بمن يتبعون الحمية ومرضى السكر بمواد أخرى ضارة، مثل مركب الإسبرتام، وذلك لتوفير الطعم الحلو، مما يؤدي لأضرار أكبر من ضرر السكر، ولكن هناك حوامل يعتقدن أنه يكون مفيداً لهن.

* تحتوي المياه الغازية على غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يقضي على الخمائر الطبيعية في المعدة، مما يؤدي لعسر الهضم.

* تحتوي على الأحماض الفسفورية التي هي المسبب الأول لهشاشة العظام.

* تحتوي أيضاً على معادلات الحموضة، وهذه تؤدي إلى الخلل في وظائف الكلى.

ضرر المشروبات الغازية على الحامل؟

* بسبب ارتفاع نسبة السكر في المياه الغازية، فإن الحامل معرضة لارتفاع نسبة السكر في دمها بصورة كبيرة، حيث يصل السكر الموجود بكثرة في المياه الغازية إلى الدم، فيقوم جسم الحامل بإنتاج الأنسولين بكمية كبيرة؛ ليعمل على خفض السكر المفاجئ الذي وصل للدم، وبالتالي تزداد شهيتها نحو الحلويات.

* تستبدل النساء الحوامل للأسف المياه الغازية بالماء الصحي الذي يحتاجه جسمها، مما يراكم السموم في جسمها.

* تناول المياه الغازية يكون بكمية قليلة جداً خلال اليوم، وليس على مدار الساعة؛ لأن هناك نساء يعانين من إدمانها، حيث تتسرب مادة الكافيين من المشيمة إلى الجنين، فيخرج الجنين للحياة وهو ضعيف البنية، وكذلك يعاني من الإدمان على الكافيين والأرق وقلة النوم.

* الكافيين الموجود في المياه الغازية يؤدي لزيادة الشعور بحرقة المعدة، خصوصاً في الشهور الأخيرة، وحيث تعزوه الأمهات بالخطأ أنه بسبب شعر الجنين .

* من مخاطر المياه الغازية تعرّض الحامل للولادة المبكرة، وبالتالي قد يموت الجنين بسبب عدم اكتمال نموه.

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