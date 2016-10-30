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ماهو الفيلم الذي حصد إعلانه 6 ملايين متابع خلال 24 ساعة؟

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الإثنين 31-10-2016 16:16

حصد الإعلان الترويجي لفيلم Kaabil، لنجم بوليوود هريثيك روشان 6 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتجاوز عدد المتابعين 13 مليوناً في 4 أيام، الفيلم للمخرج الهندي «سانجاي غوبتا». ومن إنتاج والد هريثيك «راكيش روشان». جاء الفيلم بعد انتظار طويل لثمرة التعاون بين هريثيك ووالده للمرة الثانية، ويجسد هريثيك في الفيلم شخصية رجل أعمى ويشاركه البطولة النجمة إليامي جوتام. ومن المقرر عرض الفيلم في صالات السينما الهندية والعالمية في 26 يناير 2017.

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