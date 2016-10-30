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طلال مارديني متهم بالترويج لنفسه عبر الشائعات

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الإثنين 31-10-2016 15:58

اتهم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنان والكاتب طلال مارديني بالترويج لنفسه عبر أطلاق إشاعات عبر حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخر هذه الشائعات خبر وفاة مارديني، الخبر الذي لا يعتبر الأول، بل نشر الخبر نفسه أكثر من مرة من قبل، وخرج مارديني ليكذبه ليكتشف بالنهاية بأن الخبر مفبرك من بعض الأصدقاء، كما أن هناك عدة صفحات تحمل أسم مارديني الأمر الذي تناقله بعض المقربين منه بأنه هو من يقوم بإنشاء هذه الصفحات للترويج لنفسه.

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سيدتي