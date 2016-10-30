ماذا علق حسام تحسين بيك على خبر وفاته؟

انتشر يوم السبت 24 أكتوبر خبر وفاة الفنان حسام تحسين بيك أثر نوبة قلبية، الأمر الذي أكدته نقابه الفنانين التي سرعان مانفت الخبر، تحسين بيك أعلن عن استيائه من هذه الشائعة و اعتبر أن من ينشر هذه الأخبار غرضه التلاعب بمشاعر الناس والمقربين والمحبين من الفنان وخصوصاً بأن الخبر انتشر بسرعة هائلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر تحسين بيك أن هذه إحدى سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي وهي نشر الأخبار دون التأكد منها، كما وجه الشكر لكل المحبين الذين اتصلوا للاطمئنان به، ووجه لهم رسالة بأنه بخير وبصحة جيدة.