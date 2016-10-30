كندة حنا: هذا رأيي بالشهرة والأضواء

عبّرت الفنانة كندة حنا عن رأيها بالشهرة والنجومية، وقالت: «أغلب الأحيان، الشهرة بتوصل صورة غلط؛ لأننا دائماً بنشوف الصورة، ونادراً ما نفكر بالمضمون، اليوم كنت عم أقرأ خبر، ومن فترة صرت ملاحظة نفس الشي، وكمتابعة لأي خبر، بقول لحالي: الشهرة دي شغلة غليظة وكذب، وآدي الصورة لي منشوفها مبطنة؛ لأني بعرف شو المصدر وبتجي نفس العروض للكل كممثلة، وهي مهنتي إللي بعيش منها، وكإنسانة عادية بالحياة ما بتفرق عن أي إنسان وهي قناعتي باتمنى ما تكونوا عم تشوفوني هيك بهي الغلاظة.. سامحونا إذا شي مرة شفتوا شي على صفحتي وإجاكون شعور نفس لي إجاني بس شفت أو قريت إللي شفته اليوم بوسات باقي أسبوع وباخلص تصوير ومنرجع جنان وحياة طبيعية».