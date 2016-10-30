الخلافات المادية تنهي الثنائيات الفنية السعودية

يبدو أن "الخلافات المادية" هي من تضع تيتر النهاية للثنائيات الفنية في الدراما السعودية، فمهما طالت فترة وجود "الثنائية" إلا أن عمرها قصير، فما يلبث أن يظهر تناغم فني بين ممثلين ويتشاركا في بطولة عدد من الأعمال حتى يدبّ بينهما الكثير من الخلافات أبرزها المادية، وإن كانت هناك عدّة عوامل أخرى مثل المشاكل الشخصية أو الظروف الإنتاجية وشروط القنوات الفضائية ولعبة بورصة النجوم، لتختفي ثنائيات ناجحة وتظهر أخرى..

ولعلّ أحدث فصول هذه الظاهرة انفصال الفنانين عبدالله السدحان ومحمد العيسى بعد أن قدّما سوياً ثلاثة أعمال درامية في المواسم الرمضانية الأخيرة.. "سيدتي" ترصد أسباب عدم استمرار الثنائيات الفنية في السعودية عبر هذا التحقيق...

انفصال العيسى والسدحان فنياً

انفردت «سيدتي» بخبر الانفصال الفني بين الممثلين محمد العيسى وعبدالله السدحان، بعد استمرار التعاون بينهما على مدار السنوات الأخيرة من خلال ثلاثة أعمال درامية وقبلها عملا سوياً في المسلسل الشهير «طاش ما طاش» وكان بينهما تفاهم واضح؛ وذلك نتيجة خلاف بينهما كشفت مصادرنا أنه خلاف مادي، وليس خلافاً فنياً حيث أن العيسى والسدحان أكّدا من قبل عدّة مرّات عدم وجود غيرة فنية بينهما ولا حتى مشاكل تتعلّق بترتيب أسمائهما على تيتر المسلسلات التي جمعتهما، والدليل استمرار تعاونهما في السنوات الماضية.



وكشفت مصادرنا أن العيسى لن يشارك في مسلسل السدحان رمضان المقبل، بل ربما سينافسه، حيث تردّد أن محمد العيسى تقدّم بعمل من أجل تعميده من التلفزيون السعودي لتقديم مسلسل من بطولته وإنتاجه رمضان 2017، وبالفعل بدأ التحضير للعمل والاتفاق المبدئي مع بعض الممثلين السعوديين، ليتنافس السدحان والعيسى على نفس القناة الموسم القادم بعد أن كانا ثنائياً ناجحاً.



ودخل الفنان محمد العيسى مؤخراً في خلاف مع الفنان عبدالله السدحان، بعد أن شكّلا ثنائياً فنياً كوميدياً في عدّة أعمال درامية خلال السنوات الأخيرة، حيث قدّما معاً وفي ثلاثة مواسم رمضانية متتالية مسلسلات «هذا حنا» و«منا وفينا» و«مستر كاش».

وتشير مصادر «سيدتي» إلى أن المشكلة التي حدثت بين الفنانين محمد العيسى وعبدالله السدحان تعود إلى خلاف مادي، حيث أن العيسى كان مرشّحاً لبطولة المسلسل الرمضاني الجديد للسدحان رمضان المقبل، واختلف مع السدحان المنتج المنفذ للعمل حول قيمة الأجر والمستحقات المادية، وذلك بعد أن تمّ الاتفاق بين هيئة الإذاعة والتلفزيون والفنان عبدالله السدحان على تقديم مسلسل كوميدي جديد في رمضان 2017.



ويأتي ذلك لينهي الثنائية الفنية بين عبدالله السدحان ومحمد العيسى، والتي استمرّت لأكثر من ثلاث سنوات، ويعيد للأذهان ما تمّ منذ أربع سنوات من إسدال الستار على أشهر ثنائي فني كوميدي في السعودية عبدالله السدحان ورفيق دربه ناصر القصبي اللذين قدّما معاً خلال ما يقارب من 20 عاماً سلسلة أجزاء من المسلسل الأشهر في السعودية «طاش ما طاش».



واللافت أن تصريحات الفنان محمد العيسى خلال المواسم الرمضانية السابقة لـ«سيدتي» توقّع فيها ومع نجاح مسلسل «منا وفينا» أن تتكرّر فكرة تجمع النجوم في عمل واحد خلال الأعوام القادمة وهذا ما حدث بالفعل في «مستر كاش»، مشترطاً وجود نص درامي مكتوب بحرفيّة ويتحمّل تواجد عدد كبير من النجوم، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع الفنان عبدالله السدحان مؤكّداً أنه والسدحان يكوّنا ثنائياً كوميدياً مميّزاً في أعمالهما الأخيرة، وأنه لا وجود للغيرة بين الممثلين بدليل أن الفنان عبدالله السدحان يأخذ أدواراً بسيطة في بعض الحلقات بجانب بطولة عدد من الحلقات الأخرى».



فيما علّق الفنان عبدالله السدحان عن وجود ثنائيات في مسلسله الأخير «مستر كاش» قائلاً: «أتعامل بمرونة مع أي فنان ومن السهل جداً أن أكوّن وأي ممثل ثنائياً فنياً، وذلك من خلال خبرتي وتقديري لنفسي ومشواري الفني ومساعدتي للفنانين الآخرين، والأهم الاستمرارية، وشكّلنا ثنائياً أنا ومحمد العيسى وهو أخ لي وصديق وعملت معه مدّة 16 عاماً، وفي بعض الحلقات الأخرى كوّنت ثنائياً مع يوسف الجراح، ولكن من وجهة نظري ليس بالضرورة وجود ثنائية في عمل كامل. وبصورة عامة قلّت الثنائيات الفنية في العالم العربي، فقط في وقت سابق كانت الدراما بحاجة للثنائيات، أما الآن فالأمر ليس كذلك».



ثنائيات سعودية لم تستمرّ.. مشاكل مادية وفنية

من أبرز الثنائيات السعودية، الفنانان ناصر القصبي وعبدالله السدحان اللذان استمرّت الشراكة الفنية بينهما فترة طويلة جداً ما يقارب 20 عاماً، ولكنها انتهت منذ سنوات لأسباب مادية في مضمونها تتعلّق بالشراكة من خلال مؤسسة إنتاجية واحدة والبحث عن مكسب شخصي ومجد فني يخصّ كل منهما، وإن ظهرت في شكلها كخلافٍ في وجهات النظر الفنية.

ويعدّ القصبي والسدحان من أكثر النجوم نجاحاً وتأثيراً في الدراما المحلية، فقد ارتبطا فنياً منذ بدايتهما ثمانينات القرن الماضي، وقدّما سوياً العديد من الأعمال الدرامية ومنها «عودة عصويد» و«طاش ما طاش» المسلسل السعودي الأشهر في الموسم الرمضاني على امتداد أكثر من 20 عاماً، كما قدّما في المسرح «حمود ومحيميد» و«تحت الكرسي» وغيرهما من المسرحيات، ولكنهما انفصلا منذ ما يقارب الخمس سنوات.



وبعد انفصال نجمي «طاش» بحث الفنانان عن الثنائية أيضاً، حيث قدّم الفنان عبدالله السدحان «طالع نازل» و«هذا حنا» و«منا وفينا» و«مستر كاش» وحاول من خلالها اللعب على وتر الثنائية الفنية الناجحة عبر إشراكه الفنان محمد العيسى والفنان الكويتي سعد الفرج في أعماله، ولكن ثنائية السدحان والفرج لم تحقّق لكليهما المتوقّع جماهيرياً وفنياً، فيما انتهت مؤخراً ثنائيته مع العيسى.



أما الفنان ناصر القصبي فقدّم الثنائيـــة مـــع النجــم الكويتـــي عبدالحسين عبدالرضا في مسلسل «أبو الملايين» ولكنها لم تنجح، ليتشارك بعدها في ثنائية مع الفنان حبيب الحبيب من خلال موسمين لمسلسله «سيلفي» وحتى الآن هي مستمرّة ويبدو أنهما سيظهران سوياً في الموسم الثالث رمضان القادم.

وهناك العديد من الثنائيات السعودية التي لم تكتمل فصول نجاحها لأسباب متباينة تتأرجح بين المشاكل المادية والبحث عن النجومية المنفردة وغيرها، ومنها الثنائية بين الفنانين فهد الحيان وحبيب الحبيب في مسلسل «غشمشم» ولكن الخلافات المادية كتبت نهاية هذه الثنائية سريعاً، إضافة إلى الفنانين فايز المالكي ومحمد العيسى من خلال مسلسل «إخواني وأخواتي» ولكنهما لم يستمرا بسبب البحث عن النجومية.



وكذلك الفنانان حسن عسيري وفايز المالكي في «بيني وبينك» اللذان انفصلا بعد خلافات شخصية واتهامات متبادلة في الإعلام، وكذلك أسعد الزهراني وطارق الحربي حيث حالت الظروف الإنتاجية دون تعاونهما مجدداً.

ثنائيات خليجية عمرها قصير

شهدت الدراما الخليجية عبر تاريخها الكثير من النجاحات للثنائيات الفنية، ومن أشهرها: عبدالحسين عبدالرضا وسعد الفرج وأيضاً سعاد عبدالله وحياة الفهد وحسن البلام وعبدالناصر درويش وغيرها، ولكنها انتهت للعديد من الأسباب المادية والفنية والإنتاجية.

فرغم أن الفنانين سعد الفرج وعبدالحسين عبدالرضا حظيا بأكبر قدر من النجاح الذي يمكن لثنائي فني تحقيقه في الدراما الخليجية، وحقّقا من خلال أعمال درامية مثل «الأقدار» و«درب الزلق» و«سوق المقاقيص» والعديد من الأعمال المسرحية نجاحات تاريخية، إلا أن الخلافات دبّت بينهما وبحث كل منهما عن نجاحه الشخصي.

كما قدّم الفنانان حسن البلام وعبدالناصر درويش ثنائياً كوميدياً لافتاً ومنسجماً فنياً وناجحاً جماهيرياً في عدد من الأعمال الدرامية، ومنها «عماكور» و«كاني ماني» و«شبابيك»، ولكن ظروف الإنتاج حالت دون استمرارهما.

موقف الفنانين من «الثنائيات»

| يرى الفنان طارق الحربي أنه كوّن ثنائياً فنياً مميّزاً مع صديقه الفنان أسعد الزهراني، مبيّناً أنه شارك في الكثير من الأعمال مع أسعد مثل «سوبر محصل» وقدّما عدداً كبيراً من أهم المشاهد الكوميدية في مسلسل «واي فاي» وغيره، ولفت إلى أن هناك تفاهماً وكيمياء خاصة بينه وبين أسعد الزهراني. وأكّد أن السعودية وطوال تاريخها الفني والدرامي قدّمت العديد من الثنائيات الناجحة وأهمها الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان.



| وأشارت الفنانة أميرة محمد إلى أن الثنائيات الفنية ظاهرة صحية تفيد الفنان في حال تفاهمه ونجاحه مع شريكه في تقبّله بشكل كبير من الجمهور، خصوصاً إذا كان الثنائي لديه تقارب في الأفكار ووجهة النظر وطريقة التنفيذ، مبيّنة أن سعاد عبدالله وحياة الفهد وأيضاً داوود حسين وانتصار الشراح من أنجح وأشهر الثنائيات في الخليج.



| من جهته، ذكر الفنان مشعل المطيري بأن التوأمة الفنية بين ممثل وآخر غير مجدية وقد تخدم شخصاً أقل حضوراً من توأمه الفني، وفي الوقت ذاته أكّد على ضرورتها بين الممثل والكاتب أو الممثل والمخرج، فمن وجهة نظره إن ذلك سيؤدّي إلى نتاج فني رائع لهذه التوأمة خصوصاً إذا كان بينهما توافق بالتفكير والأداء.



| فيما اعتبرت الفنانة مروة محمد أن تأثير الثنائيات الفنية في حال نجاحها أفضل بالنسبة للفنان من نجاحه فردياً وخصوصاً على المستوى الجماهيري، مشيرة إلى أن الفنانَين في تلك الحالة يكمّلان بعضهما البعض والاستفادة تكون متبادلة والنجاح مقسّم بينهما. وأكّدت أن أفضل الثنائيات سعاد عبدالله وحياة الفهد وأيضاً ناصر القصبي وعبدالله السدحان.

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