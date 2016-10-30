الصلاة على جثمان ملحم بركات ونزار فرنسيس ينعيه بقصيدة مؤثرة

بعد وصول جثمان الراحل ملحم بركات إلى كنيسة مار نقولا في منطقة الاشرفية عند الساعة العاشرة صباحاً حيث تمت الصلاة على راحة نفسه، ألقى الشاعر نزار فرنسيس، قصيدة مؤثرة نعى فيها صديق عمره، الفنان الراحل ملحم بركات.

وتواجد في صالون الكنسية إلى جانب أفراد عائلة الراحل الكبير، عدد كبير من الشخصيات السياسية والفنانين، من بينهم فارس كرم، وأنطوان كرباج، وصابر الرباعي، وراغب علامة، ونزار فرنسيس، وعاصي الحلاني، وزين العمر، وايلي العليا، وماجدة الرومي، معين شريف، وغيرهم.

من ناحية أخرى، يصلى حالياً على جثمان "أبو مجد" على أن ينقل الجثمان بعد قليل إلى مسقط رأسه في كفرشيما، حيث سيوارى الثرى في مدافن العائلة في كنيسة القدسين بطرس وبولس للروم الأرثوذكس.