بالصور: حسن الرداد يتعرض لطوفان عتاب ولوم من جمهوره والسبب

بعدما اتهموه بالكذب والتعالي على جمهوره بإنكاره الدائم لخبر زواجه، حاول الفنان حسن الرداد "تلطيف الأجواء" وبخاصة مع المعجبات، ونشر توضيحاً عبر صفحته الرسمية بموقع الفيس بوك، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فالتعليقات المتتالية كانت جارحة لدرجة أن أحد المعجبين نصح الرداد بعد متابعة "الردود"!!

حسن الذي يتأهب للزواج من الفنانة إيمي سمير غانم يوم الجمعة القادم، كتب عبر حسابه الموثق قائلاً: "مساء الفل عليكم، عايز أقول أني ماقولتش أي تصريح يخص حياتي الشخصية او الفنية في الفترة الاخيرة دي حتى كتابة هذا البوست و كل ما ينشر عن لساني اليومين دول هو من وحي خيال الكاتب، و بالمناسبة انا بحب كل الناس ، الجمهور و الصحافة و الأصدقاء ....الخ ( مش بتكلم عن خبر الزواج)، وأضاف تعليقاً على تدوينته قال فيه: الى الإخوة الأذكياء انا مش بتكلم عَلى جواز، وبعدها انهالت التعليقات التي طلبت توضيح البوست ثم انتقلت لمرحلة انتقاد الرداد ووصفه بأنه يمنح نفسه قيمة أكبر من قدره الحقيقي!!

التعليق الأول من معجبه قالت "طب بتلف وتدور ليه ما تقول وتنجز بدل التلقيح ده"، وايدتها متابعة تدعى ياسمين يوسف قائلة: "يعني ايه مش فاهمة بصراحة ايه الالغاز دي هو اي هري وخلاص فيه ايه ياحسن انت بتهري في المهري ما تخليك واضح وصريح ليه الحوارات دي".

وحاولت معجبة تدعي بوسي توضيح أزمة الجمهور مع الرداد ووجهت كلامها له قائلة: "صراحه موضوعك قالب السوشيال ميديا لو انت ارتبطت فعلآ المفروض تبلغ الفانز بتاعك لان ده الطبيعي وتقول الكلام ده في صفحتك هنا لان حياتك الخاصة مربوطة برضو بشغلك انت فنان ومشهور واكيد انت فاهم ان شهره يعني حياتك من الالف للياء جمهورك عاوز يعرفها ده جزء من الاهتمام بيك ودعمك ده أولا ثانيا لو ما فيش أي حوار ارتباط او حتي مشروع ارتباط فمن الافضل انك برضو تقول وبمنتهي الوضوح للصحافة انهم يبطلوا الهيصة دي عشان مينفعش تطلع قدام جمهورك حد كداب او بتخاف من الحسد والهرجله اللي انا قريتها دى للأسف هتأثر علي شعبيتك انت وايمى لانكم نفيتوا اي علاقه بينكم كتير جدآ الفنان شهرته بتعتمد علي المصداقيه في كل حاجه حتي حياته الشخصيه وانت فنان وادرى منى بكدا اتمني كلامي ميضايقكش وتقراه بصدر رحب بالتوفيق ليك دايما".

وسعى شخص مقرب من الرداد لانهاء الأزمة بالتأكيد على أن حسن لم يمنح أي مجلة صحفية تصريحات عن الزواج، وأن التدوينة المقصود بها تهدئة عدد كبير من الصحفيين غضبوا من تصريح خاص منسوب للرداد بمجلة خليجية، وهو يؤكد أن التصريح مفبرك!!

لكن المعجبة فريدة أكدت ان حسن يؤكد انطباع جمهوره عنه بأنه كذاب وقالت: "أنت لسه مصر تفقد مصداقيتك الناس بتحبك لان تمثيلك محترم وصادق وانت اللي وصلت الجمهور للحاله دي وبعدين عايز تقولهم انا دايما بكذب عليكوا انا بتاذي نفسك على فكره".

ودعمها متابع يدعي سيف قائلاً: "يا ريت تحترم نفسك وتحترم الجمهور الي عملك و تتكلم بطريقة احسن من كدة انت نجمك انطفى و لسة حاينطفي اكتر و انت عملت الي كدة في نفسك".

التعليقات أغلبها تنتقد حسن وتؤكد أن حياة الفنان الخاصة ليست ملكه وحده ..وانه يجب أن يحترم جمهوره ويصارحه بكل خطوات حياته ..فما رأيك أنت؟