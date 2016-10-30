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شيخ الأزهر يعتمد 14 مليون جنيه تعويضا لمتضرري سيول سوهاج والبحر الأحمر

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شيخ الأزهر يعتمد 14 مليون جنيه تعويضا لمتضرري سيول سوهاج والبحر الأحمر شيخ الأزهر يعتمد 14 مليون جنيه تعويضا لمتضرري سيول سوهاج والبحر الأحمر

الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر الشريف

وافق الدكتور أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، على اعتماد مبلغ 14 مليون جنيه تعويضًا لأهالي سوهاج والبحر الأحمر عن الأضرار التي لحقتهم نتيجة السيول التي ضربت منازلهم وقراهم.

ومن المقرر أن تدفع هذه الأموال للمستحقين في صورة إعانات نقدية وأدوية ومساعدات لترميم البيوت المتهالكة وشراء أثاث منازل وغيرها.

جدير بالذكر أن فضيلة الإمام الأكبر قد وجه بإرسال قافلتين إلى محافظتي البحر الأحمر وسوهاج، لتفقد الأماكن التي ضربتها السيول والأمطار الغزيرة وإعداد تقرير بالحالات المتضررة، تمهيدًا لتقديم الإعانات المادية لهم.

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