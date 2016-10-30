محافظ جنوب سيناء: تنظيم مسيرة بالشموع تضامنًا مع الروس في ذكرى سقوط الطائرة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن تنظيم مسيرة بالشموع لإحياء ذكرى مرور عام علي حادث الطائرة الروسية، جاء كرسالة تضامن مع الشعب الروسي والعالم أجمع.

وأضاف فودة في تصريحات خاصه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد عاطف، أن الجانب الروسي أبدي سعادة من هذه الفاعلية، مدللًا على ذلك بحضور السفير الروسي بالقاهرة، معلنًا عن وجود قداس من المقرر أن يقام بكنيسة كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ مساء غدًا الاثنين.

وأوضح فوده أن هذه الفاعلية تؤكد أن مصر لا تنسي الشعب الروسي أو الضحايا الذين أتوا إلى مصر من أجل الإستمتاع بالسياحة المصرية، ولقوا حتفهم جراء هذا الحادث الأليم.

وأكد فوده أن هذه المسيرة رسالة للعالم أجمع بأن مصر آمنة لاسيما مدينة شرم الشيخ، حيث تميزت الفاعلية بالتنظيم والأمن دون أي مشكلات، موضحاً أنها بادرة أمل فى عودة السياحة الروسية إلى المدينة فى القريب العاجل.