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"تعليم أسوان" تعقد اجتماعا لبحث الاستعداد لمسابقة تعيين 500 معلم

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"تعليم أسوان" تعقد اجتماعا لبحث الاستعداد لمسابقة تعيين 500 معلم "تعليم أسوان" تعقد اجتماعا لبحث الاستعداد لمسابقة تعيين 500 معلم

>أسوان – عبد الله صلاح

عقد أحمد موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم الأحد، اجتماعا بقيادات المديرية لبحث الاستعداد لانطلاق مسابقة تعيين 500 معلم وأخصائى مساعد.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال الاجتماع، ضرورة حصر الزيادة والعجز بين المعلمين بكل تخصص على مستوى المحافظة، والعمل على إعداد لجان لتلقى طلبات المتقدمين بكل إدارة تعليمية.

وأوضح "موسى" أن المتقدمين لهذه الوظائف يشترط عليهم أن يكونوا من أبناء محافظة أسوان، أو مقيمين فيها، وكذلك أن يكون المتقدمين من خريجى كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عال تربوى والأولوية للأعلى تقديرا.

وأشار موسى إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه المسابقة فى الصحف الرسمية، وسيتم تلقى الطلبات اعتبارا من اليوم التالى لنشر الإعلان بالصحف، وسيتم الإعلان عن المسابقة وشروطها بالتفصيل على الصفحات الرسمية لمديرية التربية والتعليم بأسوان.

وحضر الاجتماع عبد الكريم لطفى، مدير إدارة العلاقات العامة، وأحمد الشاذلى، مدير إدارة الشئون المالية والإدارية، ورمضان فهمى، مسئول الشئون المالية والإدارية، وعبد السلام موسى، مدير عام الخدمات التربوية، ويوسف موسى، مدير إدارة الشئون القانونية.


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