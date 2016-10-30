مطار شرم الشيخ الدولى يستقبل غدا رحلة ألمانية تضم 141 سائحا

يستقبل مطار شرم الشيخ الدولى، غدا الاثنين، رحلة شركة "جرمنيا إيرلين" الألمانية وعلى متنها 141 سائحا ألمانيا والتى تصل مطار شرم الشيخ الدولى فى تمام الساعة 14:45، وسوف يكون فى استقبال الرحلة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الإعلامى للمحافظة، وإسلام نبيل رئيس مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ.

ومن المقرر أن توزع الورود والنشرات السياحية التعريفية على السائحين، والترحيب بهم حتى يكون الانطباع الأول الذى يدوم إيجابيا وجيدا، كما أن هذا الانطباع قد يعد من كل سائح منهم سفيرا لمصر فى بلده لنقل الصورة الحقيقية التى عليها شرم الشيخ ومدى الترحيب بكل السائحين الزائرين لشرم الشيخ.