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الأهلي يتعادل إيجابيًا بهدفين لمثلهما أمام الاتحاد السكندري .. ويتصدر الدوري

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جانب من المباراة

جانب من المباراة

أهدر النادي الأهلي نقطتين ثمينتين، بعدما تعادل إيجابيًَا بهدفين لمثلهما مع الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعتهم على ملعب بترو سبورت، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري العام.

أحرز وليد سليمان الهدف الأول في الدقيقة 4، ثم تعادل خالد قمر لزعيم الثغر في الدقيقة 50، ثم أضاف زميله كابونجو كاسونجو الهدف الثاني للاتحاد، قبل أن يتعادل جونيور أجاي بطريقة جميلة بعدما سدد الكرة على الطائر في الدقيقة 69 من أحداث اللقاء.

وأضاع الأهلي ضربتي جزاء خلال اللقاء، الأولى عبر عبد الله السعيد في الدقيقة 47، والثانية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع في المباراة عبر مؤمن زكريا.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 17 في صدارة الدوري، فيما ارتفع رصيد زعيم الثغر إلى النقطة 13 في المركز الرابع من الترتيب.

 

جانب من المباراة

جانب من المباراة

جانب من المباراة

جانب من المباراة

 

جانب من المباراة

جانب من المباراة

 

جانب من المباراة

جانب من المباراة

 

جانب من المباراة

جانب من المباراة

 

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أونا