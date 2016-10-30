الجنائية الدولية تقر بمواجهة تحديات بعد انسحاب 3 دول إفريقية

اعترفت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اليوم الأحد بأن المحكمة تواجه تحديات ولكنها قادرة على تجاوزها.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية أن فاتو علقت – في ندوة أقيمت في لاهاي – على إعلان 3 دول أفريقية جنوب أفريقيا وجامبيا وبوروندى الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية, فقالت “لا أعتقد أن المحكمة الدولية منيت بالهزيمة وستغلق أبوابها غدا، إنها تواجه تحديات بالفعل وسوف تتمكن من التغلب عليها والمضي قدما إلى الأمام”.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد أعلن مؤخرا أن الأمم المتحدة تسلمت خطابا من بوروندي تخطرها رسميا برغبتها في الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية, معربا عن أسفه إزاء قرار انسحاب جنوب أفريقيا من المحكمة الجنائية, وما تردد

> أيضا من تقارير صحفية تفيد باتخاذ جامبيا قرارا مماثلا.

على صعيد متصل رفض ألكيس وايت أستاذ القانون بكلية هارفارد للقانون الاتهامات الموجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية بأنها تركز على اتهام الزعماء الأفارقة وحدهم, مؤكدا أن مثل هذا اللوم يجب أن يوجه إلى المجتمع الدولي وليس إلى المحكمة الدولية.

أ ش أ