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رئيس بعثة اليد: لاعبو الأهلي استحقوا لقب إفريقيا بجدارة

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رئيس بعثة اليد: لاعبو الأهلي استحقوا لقب إفريقيا بجدارة رئيس بعثة اليد: لاعبو الأهلي استحقوا لقب إفريقيا بجدارة

أرشيفية

قال مروان هشام، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال، إن لاعبي الفريق قدموا بطولة قوية للغاية بالفوز على جميع المنافسين في البطولة حتى نجحوا في تحقيق اللقب عقب الفوز على الترجي التونسي في نهائي البطولة.

وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة عاصم حماد واللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وعند حسن ظن الجماهير وأن الفريق استحق الفوز باللقب عن جدارة بفضل الروح القتالية، وعقيدة البطولات التي يتحلى بها الأهلي بشكل عام.

ووجه عضو مجلس إدارة النادي الشكر للجهاز الفني واللاعبين على المجهود الكبير على مدار أيام البطولة، كما جدد الشكر للسفير هشام ناجي سفير في بوركينا فاسو وعمر الباز القنصل المصري على جهودهم في خدمة بعثة الفريق.

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