طارق يحيى يتراجع عن الاستقالة ويقود تدريبات الشرقية غدًا

تراجع طارق يحيى عن استقالته من تدريب الشرقية والتي أعلنها عقب خسارة فريقه اليوم الأحد، أمام وادي دجلة بهدف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قرار يحيى، بالتراجع عن استقالته بعد مطالبة من راعي الفريق النائب أحمد فؤاد أباظة، بضررة استمراره في منصبه وعدم قبوله للاستقالة، لحاجة الفريق إلى جهوده في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يقود يحيى، تدريبات الفريق في الثانية من ظهر غد الاثنين، على ملعب “القوات المسلحة” بالمنطقة المركزية استعدادا للمواجهة الهامة أمام الداخلية والمقرر إقامتها الخميس المقبل، في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الشرقية المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة حصدها من تعادل وحيد وخسارة في خمس مباريات ويتبقى لقاء مؤجل مع الزمالك.