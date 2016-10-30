أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

طارق يحيى يتراجع عن الاستقالة ويقود تدريبات الشرقية غدًا

Google+ Print
طارق يحيى يتراجع عن الاستقالة ويقود تدريبات الشرقية غدًا طارق يحيى يتراجع عن الاستقالة ويقود تدريبات الشرقية غدًا

طارق يحيى

تراجع طارق يحيى عن استقالته من تدريب الشرقية والتي أعلنها عقب خسارة فريقه اليوم الأحد، أمام وادي دجلة بهدف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قرار يحيى، بالتراجع عن استقالته بعد مطالبة من راعي الفريق النائب أحمد فؤاد أباظة، بضررة استمراره في منصبه وعدم قبوله للاستقالة، لحاجة الفريق إلى جهوده في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يقود يحيى، تدريبات الفريق في الثانية من ظهر غد الاثنين، على ملعب “القوات المسلحة” بالمنطقة المركزية استعدادا للمواجهة الهامة أمام الداخلية والمقرر إقامتها الخميس المقبل، في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الشرقية المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة حصدها من تعادل وحيد وخسارة في خمس مباريات ويتبقى لقاء مؤجل مع الزمالك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا