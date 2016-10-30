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إطلاق الرصاص على مسلح حاول تفجير مخيم في نيجيريا

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إطلاق الرصاص على مسلح حاول تفجير مخيم في نيجيريا إطلاق الرصاص على مسلح حاول تفجير مخيم في نيجيريا

الشرطة النيجيرية – أرشيفية

أطلقت الشرطة النيجيرية الرصاص على رجل كان يحاول اقتحام مخيم للاجئين شمال شرق مدينة ميدجورى وهو يحمل كمية من المتفجرات الملفوفة حول جسده.

وذكرت “فوكس نيوز” الأمريكية، اليوم “الأحد”، أن الشرطة المحلية طلبت من الرجل التوقف، غير أنه رفض وسارع بالفرار ما أضطرها إلى إطلاق الرصاص عليه.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن العبوة الأولى التي كان يحملها انفجرت، فيما تمكن خبراء المفرقعات من التخلص من الثانية بطريقة آمنة.

وكان ذات المخيم – الذي يأوي أكثر من 16 ألف شخص من الفارين من منازلهم هربا من حركة بوكو حرام المتطرفة – شهد انفجارا مؤخرا، أسفر عن مصرع خمسة أشخاص على الأقل.

أ ش أ

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