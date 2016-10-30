قائد حرس محكمة زينهم: المتهم بالتصوير زعم جهله بوجود كاميرا فى القلم

قال العميد محمد الصغير قائد حرس مجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم إن المتهم بتصوير محكمة جنوب مصرى الجنسية ويعمل فى التجارة فى دولة خليجية وليس أردنى الجنسية.

وأوضح قائد حرس المحكمة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المتهم ادعى حضوره إلى مصر منذ فترة، وجاء للمحكمة للاستعلام عن الدعاوى المقامة ضده من مطلقته، ومنها دعوى سب وقذف.

وكشف قائد الحرس عن محتوى الصور التى التقطها المتهم وهى لبعض الغرف التى كان يستعلم فيها عن الدعاوى بقلم محضرى السيدة زينب، وزعم عقب القبض عليه عدم علمه باحتواء القلم على كاميرا.

وكان رجال حرس محكمة جنوب القاهرة قد اشتبه فى شخص أثناء تجوله بالمحكمة بشكل مريب، وعقب استيقافه وتفتيشه ضبط بحوزته قلم به كاميرا فحرروا له المحضر اللازم وأحالوه إلى نيابة السيدة زينب التى أمرت بإحالة التحقيقات لنيابة أمن الدولة العليا.