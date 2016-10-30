أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

قائد حرس محكمة زينهم: المتهم بالتصوير زعم جهله بوجود كاميرا فى القلم

Google+ Print
قائد حرس محكمة زينهم: المتهم بالتصوير زعم جهله بوجود كاميرا فى القلم قائد حرس محكمة زينهم: المتهم بالتصوير زعم جهله بوجود كاميرا فى القلم

>كتب أحمد إسماعيل

قال العميد محمد الصغير قائد حرس مجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم إن المتهم بتصوير محكمة جنوب مصرى الجنسية ويعمل فى التجارة فى دولة خليجية وليس أردنى الجنسية.

 

وأوضح قائد حرس المحكمة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المتهم ادعى حضوره إلى منذ فترة، وجاء للمحكمة للاستعلام عن الدعاوى المقامة ضده من مطلقته، ومنها دعوى سب وقذف.

 

وكشف قائد الحرس عن محتوى الصور التى التقطها المتهم وهى لبعض الغرف التى كان يستعلم فيها عن الدعاوى بقلم محضرى السيدة زينب، وزعم عقب القبض عليه عدم علمه باحتواء القلم على كاميرا.

 

وكان رجال حرس محكمة جنوب القاهرة قد اشتبه فى شخص أثناء تجوله بالمحكمة بشكل مريب، وعقب استيقافه وتفتيشه ضبط بحوزته قلم به كاميرا فحرروا له المحضر اللازم وأحالوه إلى نيابة السيدة زينب التى أمرت بإحالة التحقيقات لنيابة أمن الدولة العليا.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية