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محافظ شمال سيناء يراجع استعدادات المحافظة للسيول

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محافظ شمال سيناء يراجع استعدادات المحافظة للسيول محافظ شمال سيناء يراجع استعدادات المحافظة للسيول

محافظ شمال سيناء

أكد اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء على ضرورة الاستعداد لمواجهة فصل الشتاء بإعداد خطة تنفيذية لكافة مجالس المدن وأجهزة الخدمات المعنية على مستوى القطاعات، لافتًا إلى أن المحافظة جاهزة وخطتها قابلة للتنفيذ من الآن.

وأعلن المحافظ في الاجتماع الخاص مراجعة إجراءات استعداد المحافظة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول المنعقد اليوم برئاسته، وبحضور اللواء محمد السعدنى السكرتير العام المساعد ورؤساء مجالس المدن ومديري الأجهزة التنفيذية والمستشار العسكري وممثلي الأجهزة الأمنية وأحمد البيك مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، أن هناك دروسا مستفادة مما حدث في بعض المحافظات من أمطار غزيرة وظروف جوية صعبة أدت إلى وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.

وقال اللواء حرحور إن الخسائر تأتي نتيجة الأهمال وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية الكافية، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية، مع مراعاة الدروس المستفادة من سيول 2010 وما قبلها في المحافظة، وما حدث في المحافظات الأخرى خلال الأسبوع الماضى لتلافي أي أضرار عند وقوع سيول خلال الاشهر القادمة.

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