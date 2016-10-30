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«الري» تحذر من سقوط أمطار غزيرة الثلاثاء المقبل في الساحل الشمالي وغرب الدلتا

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«الري» تحذر من سقوط أمطار غزيرة الثلاثاء المقبل في الساحل الشمالي وغرب الدلتا «الري» تحذر من سقوط أمطار غزيرة الثلاثاء المقبل في الساحل الشمالي وغرب الدلتا

أرشيفية

قالت وزارة الموارد المائية والرى إن حالة الطقس على كافة المحافظات استقرت كما أن حالة البحر اليوم مستقرة، وكذلك ارتفاع الأمواج ضمن معدلاتها الطبيعية ولا توجد تأثيرات على حالة الشاطئ .

وأضافت الوزارة أن النتائج الأولية لنماذج التنبؤ تشير إلى استقرار حالة الطقس خلال اليوم وغدا مع انعدام فرص سقوط الأمطار، إلا أنه تبدأ حالة عدم الاستقرار مع احتمال سقوط أمطار علي الساحل الشمالي الغربي وغرب الدلتا ابتداء من الثلاثاء المقبل، الأمر الذى تقوم معه الوزارة بأجهزتها المعنية باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

كما تقوم كافة الجهات المعنية والأجهزة فى المحافظات بالمتابعة المستمرة والاطمئنان على جاهزية مخرات السيول واستعدادها لاستيعاب مياه الامطار.

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