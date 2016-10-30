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ملك المغرب يأمر بالتحقيق في واقعة «طحن تاجر السمك»

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ملك المغرب يأمر بالتحقيق في واقعة «طحن تاجر السمك» ملك المغرب يأمر بالتحقيق في واقعة «طحن تاجر السمك»

محمد السادس ملك المغرب

ذكرت وزارة الداخلية المغربية أن ملك المغرب محمد السادس، أصدر تعليماته لوزير الداخلية من أجل التحقيق فى واقعة محسن فكري، بائع السمك الذى فرم جسده شاحنة للنفايات ليلة الجمعة الماضية بالحسيمة.

وقالت وزارة الداخلية المغربية إنه إثر الحادث المؤلم الذى ذهب ضحيته، ليلة يوم الجمعة الماضية، محسن فكري، أصدر الملك محمد السادس تعليماته لوزير الداخلية للتوجه لمدينة الحسيمة لتقديم تعازى ومواساته إلى عائلة المرحوم.

وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم أن وزير الداخلية أبلغ عائلة الفقيد التعليمات الملكية لإجراء بحث دقيق ومعمق ومتابعة كل من تثبت مسؤوليته فى هذا الحادث، مع التطبيق الصارم للقانون فى حق الجميع، ليكونوا عبرة لكل من يخل أو يقصر خلال القيام بمهامه ومسؤولياته.

وكان الأمن المغربى قد أوقف عربة يقودها المواطن الراحل فى مدينة الحسيمة حيث كان ينقل كمية من الأسماك تزن 5 أطنان.. قالت الشرطة إنه جلبها بشكل غير قانوني، وأمرت بإلقائها فى سيارة قمامة.

أ ش أ

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