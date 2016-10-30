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اندلاع احتجاجات في المغرب بعد سحق بائع سمك حتى الموت

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اندلاع احتجاجات في المغرب بعد سحق بائع سمك حتى الموت اندلاع احتجاجات في المغرب بعد سحق بائع سمك حتى الموت

الملك محمد السادس ملك المغرب

تظاهر آلاف المغاربة الغاضبين في عدة مدن يوم الأحد بعد أن سُحق بائع سمك من مدينة الحسيمة الشمالية حتى الموت في شاحنة لضغط النفايات أثناء محاولته استعادة أسماك صادرتها منه الشرطة.

وأدى الحادث الذي وقع يوم الجمعة إلى ظهور تعليقات غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الانتهاكات الحكومية والظلم. ودعا لاحتجاجات يوم الأحد ناشطون من حركة 20 فبراير التي كانت قد نظمت احتجاجات خلال فترة الربيع العربي عام 2011.

وفي مسعى لتهدئة التوتر أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي يقوم بجولة أفريقية وزير الداخلية بزيارة أسرة المتوفى لتقديم العزاء بالنيابة عن القصر.

وتعهدت وزارتا الداخلية والعدل بإجراء تحقيق.

ويندر وقوع مظاهرات بهذا الحجم الكبير في المغرب الذي يملك فيه الملك السلطة النهائية. ونجح المغرب في تهدئة احتجاجات على غرار تلك التي شهدتها بلدان الربيع العربي عام 2011 من خلال تقديم إصلاحات وإنفاق وتشديد التدابير الأمنية. بينما أطاحت تلك الاحتجاجات بحكام تونس ومصر وليبيا واليمن.

وبحسب رويترز قال حسين المرابط وهو ناشط من بلدة امزورن حيث شارك الآلاف في جنازة الضحية والاحتجاجات التي أعقبتها “لم أر حشدا بهذا الحجم خلال الأعوام القليلة الماضية .. على الأقل منذ عام 2011 .. الكل يشعر بأنه سحق في شاحنة النفايات هنا.”

وصادرت الشرطة يوم الجمعة الأسماك التي أحضرها محسن فكري (31 عاما) بعدما اشتراها من الميناء. كانت السلطات قد منعت صيد أسماك أبو سيف لفترة معينة.

وأفادت السلطات ووسائل إعلام محلية بأن فكري قفز إلى الشاحنة لمنع إتلاف بضاعته فسحقته شاحنة النفايات بداخلها.

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