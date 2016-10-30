وزير الرى: أصدرنا تحذيرا من السيول بالكميات المتوقعة قبلها بـ5 أيام

قدم الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، تعازيه لأسر المتوفين جراء كارثة سقوط السيول، موضحا أن مركز التنبؤ أصدر تحذيرا قبل 5 أيام باحتمال سقوط سيول بالبحر الأحمر وشمال سيناء والمناطق التى من المتحمل سقوط أمطار غزيرة بها كالصعيد.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج الحياة اليوم، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه قبل سقوط الأمطار بـ3 أيام أصدرت الوزارة بيانا بكميات المياه المتحمل سقوطها على لمناطق التى سبق ذكرها، وأصدرت تحذيرا بتلك الكميات وصل إلى جميع الجهات.

وأشارعبد العاطى إلى أن كمية المياه التى سقطت من جراء السيول يوم الخميس الماضى وصلت إلى 120 مليون متر مكعب فى 6 ساعات، وهو ما يعادل استهلاك مصر اليومى، لافتا إلى أن الدولة أقامت منشآت خلال السنتين الماضيتين قللت من حجم من الكارثة كثيرا.