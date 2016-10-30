الخميس المقبل.. تواصل عرض مسرحية «أهلا رمضان» بعد توقف 3 أسابيع

يعود الفنان محمد رمضان، لعرض مسرحية “اهلا رمضان” علي مسرح “الهرم”، يوم الخميس المقبل، حيث توقفت المسرحية لمدة ثلاثة أسابيع نظرًا لإنتهاء الموسم الصيفي للمسرح ، هذا بجانب انشغال رمضان بتصوير مشاهد فيلم “جواب اعتقال ” بمصر ولبنان.

ومن جانبه أكد “رمضان” أنه يستقبل جمهوره يوم الخميس المقبل بمسرح الهرم لمشاهدة العرض المسرحي “أهلا رمضان”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ الليلة الأولى لعرضه وايرادات أعادت الروح للمسرح الخاص وانعاشه.

كما عبر “رمضان” عن سعادته الكبيرة لمواصلة العرض الذي يلتقي فيه بمحبيه وجهًا لوجه من خلال خشبة المسرح التي لها مكانة خاصة في قلبه.

ومن جانب آخر قال الفنان عماد زيادة منتج “أهلا رمضان” ، أن المسرحية ستعرض بشكل أسبوعي بدأ من يوم الخميس المقبل، وسيكون فريق العمل في استقبال الجمهور منذ السعات الأولى من مساء اليوم ذاته، مؤكدًا أن “اهلا رمضان” سوف تواصل نجاحاتها التي حققتها منذ البداية والتي دعمت المسرح المصري الخاص، الذي يعشقه وتربي فنيًا على خشبته.

“مسرحية اهلا رمضان” من بطولة محمد رمضان وروجينا وأحمد فؤاد سليم وحسام داغر ومحمد علي رزق وهنا الزاهد وتأليف وليد يوسف واخراج خالد جلال وانتاج عماد زيادة.