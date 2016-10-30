القرموطي يحضر «فرخة وتليفزيون وبنطلون» على الهواء تضامنًا مع ضحايا السيول

قام الإعلامي جابر القرموطي، بمحاكاة لأزمة السيول التى تعرضت لها عدة محافظات أمس وأول أمس، وظهر القرموطي فى حلقة اليوم من برنامجه “مانشيت القرموطي” بجزء من أثار مخلفات السيول والتى تضرر منها مئات المواطنين، ومنها فراخ نافقة وبنطلون وقميص ومخدة وأثاث وتليفزيون وسماعة طبيب، وأحذية ظهر عليها أثار الطين والسيول الجارفة.

وحضن “القرموطي” الفرخة النافقة على الهواء تضامنًا مع أحد المواطنين صاحب 4 مزارع دواجن بالبحر الأحمر والذى هاتفه قبل الحلقة قائلًا له كل الدواجن التى كانت بالمزارع ماتت بسبب السيول .. وقام باستبدال قميصه أثناء الفاصل بعد تلوثه بالدماء والطين.

قال “القرموطي”، “هناك ما يقرب من 22 مواطن راحوا ضحايا السيول والإهمال الذي يحدث فى مصر فقط، فكثير من دول العالم يحدث بها سيول لكن ما يحدث فى مصر مختلف”.

وأضاف ” لا أحد يعتذر لمن ماتوا ولا حتى للحيوانات النافقة والفراخ لا أحد يعتذر للفراخ النافقة، ولكن فى مصر تعودنا أن يتحرك الرئيس ثم يتحرك الوزراء ويصدر الرئيس التعليمات وهم ينتظرونها”، وتسآئل “القرموطي” لماذا لا يقال وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر بسبب هذه الازمة؟ وطالب بإقالته علنًا.

كما عرض فيديوهات لآزمة سيول 2015 وقارنها بفيديوهات سيول 2016، وقال “نفس المشهد ونفس عدد الضحايا ونفس المشكلات ولا أحد يتحرك والفساد للركب فى المحليات”.