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ميتسوبيشي تسجل خسارة فصلية منذ 6 سنوات بسبب الوقود

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ميتسوبيشي تسجل خسارة فصلية منذ 6 سنوات بسبب الوقود ميتسوبيشي تسجل خسارة فصلية منذ 6 سنوات بسبب الوقود

ميتسوبيشي _ أرشيفية

سجَّلت ميتسوبيشي موتورز أول خسارة فصلية لها منذ ست سنوات، حيث تعاني الصانعة اليابانية من عواقب فضيحة تزوير قراءات استهلاك الوقود.

ميتسوبيشي سجلت خسارة فصلية بـ 36.2 مليار ين، أو 343.62 مليون دولار في الربع الثالث من 2016، وهي أول خسارة منذ الربع الثاني من 2010.

وتتوقع ميتسوبيشي تسجيل خسارة سنوية بـ 239.6 مليار ين في العام المالي الحالي، بسبب عزوف المستهلكين عن شراء موديلات الشركة عقب الفضيحة الأخيرة، وبسبب ارتفاع قيمة الين أمام العملات الأخرى، ما أضر بصادرات الشركة.

وأدت فضيحة تزوير قراءات استهلاك الوقود إلى انهيار قيمة الشركة السوقية بـ 40% منذ أبريل، وستنضم الشركة لتحالف نيسان-رينو عقب قيام نيسان بإكمال صفقة شراء حصة متحكمة من ميتسوبيشي بقيمة 237 مليار ين، متعهدة بمساعدة منافستها الأصغر في التعافي من الأزمة.

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