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ضبط «شعاب مرجانية وأصداف» بمطار القاهرة الدولي قبل سفرها إلى فرنسا

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جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

أحبطت جمارك للطيران بقرية بضائع في مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية كبيرة من الشعب المرجانية والقواقع والأصداف البحرية بالمخالفة لقانون البيئة ، وذلك قبل سفرها إلى فرنسا لبيعها هناك.

صرحت مصادر جمركية بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر طردين إلى فرنسا، ومشمولها إكسسوارات صدف بوزن 25 كيلو جرام بقيمه  100 دولار ، تم تشكيل لجنة للمعاينة والكشف ضمت كل من أيمن صلاح، ومصطفي شوكت، وأحمد كامل مأمورى الحركة والضبط القضائي، تحت إشراف مصطفي أبو اليزيد مدير الجمرك ، حيث تبين وجود عدد 4 شعب مرجانية، و106 قطع من القواقع والأصداف البحرية، و5 عقد من القواقع البحرية، و6 أنسيال من القواقع البحرية ومحظور تداولها.

قرر هلال توفيق هلال مدير عام جمارك الصادرات الجوية، إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تهرب جمركى للراكب وحجز المضبوطات.

 

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

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أونا

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