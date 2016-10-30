القبض على رئيس السلفادور السابق و6 مسئولين في تهم كسب غير مشروع

أعلن الادعاء العام في السلفادور أن الشرطة ألقت القبض على الرئيس السابق للبلاد توني ساكا، اليوم الأحد، بتهمة الكسب غير المشروع وغسيل الأموال.

ونقلت شبكة “إيه بي سي” الإخبارية الأمريكية عن الشرطة قولها إنه تم القبض على ستة مسؤولين آخرين في حكومة ساكا.

يُشار إلى أن إلياس أنطونيو ساكا جونزاليس هو سياسي ورجل أعمال سلفادوري، تولى الرئاسة في الفترة من 2004 إلى 2009.

وكانت المحكمة العليا في السلفادور أمرت بمحاكمة ساكا وزوجته مدنيا لتربحه 5 ملايين دولار بنهاية ولايته، وعدم تمكنه من تبرير كيفية حصوله على هذا المبلغ.

أ ش أ