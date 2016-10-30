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مصرع شاب في تصادم دراجة بخارية بسيارة جنوب بني سويف

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مصرع شاب في تصادم دراجة بخارية بسيارة جنوب بني سويف مصرع شاب في تصادم دراجة بخارية بسيارة جنوب بني سويف

أرشيفية

المراسل : محمد شعبان

لقي اليوم الأحد، شاب في العقد الثالث من عمرة مصرعة إثر تصادم دراجتة البخارية بسيارة على الطريق الزراعي أمام قرية النت التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف.

وتلقى اللواء محمد الخليصي مدير أمن بني سويف إخطارًا من مأمور مركزشرطة الفشن يفيد باستقبال المستشفى المركزي للشاب “حسين عبدالرحمن”، 28 عامًا، ومقيم قرية القضابي دائرة المركز، جثة هامدة إثر اصطدام دراجته البخارية بسيارة بالطريق الزراعي دائرة المركز مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة وإخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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