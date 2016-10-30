تقرير أمريكي: الحكومة الأفغانية خسرت أراضي أمام المتشددين

قالت هيئة تابعة للحكومة الأمريكية إن الحكومة الأفغانية فقدت السيطرة أو النفوذ على أكثر من اثنين في المئة من الأراضي الخاضعة لسيطرتها خلال الفترة بين مايو أيار وأغسطس آب مما يشير إلى خطورة الموقف الأمني والتحديات التي تمثلها حركة طالبان وغيرها من الجماعات المتشددة.

وبعد 15 عاما على الغزو الأمريكي لأفغانستان للإطاحة بحكومة حركة طالبان التي آوت متشددي تنظيم القاعدة حققت الحركة مكاسب كبيرة وتشير تقديرات إلى أنها تسيطر حاليا على مساحات أكبر من أي وقت مضى منذ عام 2001.

وبحسب رويترز كشف التقرير الذي نشره مكتب المفتش العام لإعادة الإعمار في أفغانستان (سيجار) أن المناطق الخاضعة “لسيطرة أو نفوذ” الحكومة الأفغانية انخفضت إلى 63.4% بنهاية أغسطس آب من 65.6% قرب نهاية مايو بناء على بيانات قدمتها القوات الأمريكية في أفغانستان.

ويقل هذا الرقم عما ذكره مسؤولون أمريكيون في الماضي.

وقال الجنرال جون نيكولسون قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي “نعتقد أن الأفغان يبسطون نفوذهم على ما بين 68 و 70 % من السكان.”

وذكر التقرير أن ثلث البلاد إما تحت سيطرة المتمردين أو معرض لخطر السقوط في أيديهم مما يشكل تحديا على تعليم الفتيات.

وتحدت طالبان قوات الأمن الأفغانية في عدد من المدن الرئيسية في الأشهر القليلة الماضية ومنها قندوز التي اجتاحتها الحركة العام الماضي لكن الحكومة استعادت السيطرة عليها في نهاية المطاف.