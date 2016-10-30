بان كي مون يحث جاكوب زوما على إعادة النظر في قرار الانسحاب من الجنائية الدولية

حث الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون يوم الأحد رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما على إعادة النظر في قراره الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في أكتوبر تشرين الأول من العام المقبل.

وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية – التي بدأ عملها في يوليو تموز 2002 وتضم 124 دولة عضو – أول كيان دولي له صلاحيات الملاحقة القضائية لقضايا جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وبحسب رويترز أبلغت جنوب أفريقيا وبوروندي رسميا الأمم المتحدة قرارهما الانسحاب من معاهدة روما التي أبرمت عام 1998 وتأسست بموجبها المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها على أن يصبح القرار نافذا في أكتوبر2017.

وقال المتحدث باسم بان في بيان تلا مكالمة هاتفية بين الأمين العام وزوما يوم الأحد إن المسؤول الدولي “يقدر الالتزام المستمر والثابت لحكومة جنوب أفريقيا بالعدالة والمحاسبة” ويأمل أن تعيد النظر في قرارها.

وأبلغ بان مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة بأنّه يأسف لقرارات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية وقال إن هذا “يبعث برسالة خاطئة بشأن التزام هذه الدول بالعدالة.”

وكانت جامبيا أعلنت بدورها في الأسبوع الماضي عزمها الانسحاب من المحكمة لكنها لم تبلغ بعد الأمم المتحدة.