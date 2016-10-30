بالصور.. أماكن مخرات السيول بمدينة غارب الغارقة

حصلت "اليوم السابع" على خريطة تفصيلية لمخرات السيول الواقعة على حدود الأودية الجبلية بمدينة رأس غارب، التى تعرضت للسيول كثيفة تسببت فى اضرار بالغة بأهالى المدينة فضلا عن وفاة وفقدان 22 شخصا حتى الآن وإصابة العشرات.

قالت مصدر تابع لديوان عام محافظة البحر الأحمر، إن أغلب مخرات مدينة رأس غارب لم يتم تطهيرها هذا العام ومن المحتمل منذ أكثر من عام ولا توجد بها مبان لانحدار المياه بعيدا عن المساكن والمنشآت العامة والخاصة التى من الممكن تعرضها للسيول.

خريطة توضيحة لمخرات السيول شمال البحر الاحمر

وأضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه، أن مدينة رأس غارب تمتلك 13 مخرا السيل بداية من قرية الزعفرانة حتى حدود مدينة الغردقة، بداية من مخر سيل وادى الدرب الذى تدفقت من خلاله مياه السيول إلى مدينة رأس غارب حيث يسمى بمخر وادى الدرب يقع مقابل المدخل الجنوبى لمدينة راس غارب التى تعرضت للسيول، وتحديدا أمام الكافتيرات الواقعة.

وكشفت المصادر أن هذا المخر لم يطهر منذ فترة لكبر مساحته ولا يوجد به أى مبان تساعد على انحدار المياه ناحية الجبل وبعيدا عن المدينة.

مياه السيول داخل مدينة راس غارب بالتصوير من طائرة

كما كشف المصدر أن هناك تقارير قديمة منذ عام 2008 صادرة من إحدى الإدارات المختصة بمحافظة البحر الأحمر تؤكد أن المخر يقع فى وادى رئيسى ولا يسبب ضررا مباشرا بالمنشآت وأن تاثيره سيكون على منشآت الشركة العامة للبترول فى حالة حدوث سيول.

مخر وادى عربة

ويوجد بوسط قرية الزعفرانة التابعة لمدينة رأس غارب مخر يسمى مخر وادى عربة وهو منحدر سيل شديد على المنشآت القريبة منه وأهمها محطة تقوية إرسال.

مخر سيل وادى قرف البحرى

وفى المنطقة الواقعة بالكيلو 17 جنوب قرية الزعفرانة يقع مخر سيل آخر يسمى مخر سيل وادى قرف البحرى ويقع أمامه طريق الزعفرانة غارب يقع أمام نقطة تأمين خاصة بالقوات المسلحة.

مخر سيل وادى قرف

يقع مخر سيل وادى قرف بالكيلو 32 جنوب قرية الزعفرانة، وكذلك يقع أمامه كعائق طريق الزعفرانة غارب.

مخر سيل وادى الدير

يقع مخر سيل وادى الدير فى الكيلو 23 جنوب الزعفرانة وهو منحدر سيل شديد الخطورة ويقع أمامه 5 نقاط تابعة للقوات المسلحة.

أما مخر سيل وادى ابو حليفى، يقع بالكيلو 70 شمال مدينة غارب ويعوقه أيضا طريق غارب الزعفرانة.

مخر سيل وادى أم تنصيب

يقع مخر سيل وادى أم تنصيب شمال غارب بـ30 كيلو ويعوقه أيضا طريق غارب الزعفرانة.

مخر سيل وادى حواشية

يقع مخر سيل وادى حواشية بالكيلو 23 شمال غارب وتقع امامه قاعدة خاصة للشركة العامة للبترول.

مخر سيل وادى خرم العيون

يقع مخر سيل خرم العيون فى الكيلو 137 طريق الغردقة غارب وهو وادى متسع ولا يشكل خطورة كما أكدت المصادر.

مخر سيل وادى الجرف

يقع مخر سيل وادى الجرف فى الكيلو 132 طريق الغردقة غارب وهو وادى يصب فى الملاحات ولا يشكل خطورة إلا على خط أنابيب البترول هناك.

مخر سيل وادى دارة وادى دب

يقع الاول فى الكيلو 48 جنوب راس غارب وهو وادى لا يظهر على الطريق، بينما يقع مخر سيل وادى دب بالكيلو 53 طريق غارب الغردقة.

فيما أكدت المصادر أن لا توجد أى سدود منيعة لتلك المخرات تمنع وصول مياه السيول للمنشآت العامة والخاصة والمساكن التى تقع فى مرماها، مؤكدا على أن السيول التى وصلت لمدينة رأس غارب من مخر وادى الدرب لم تصل من قبل حيث قدرت سرعتها 22 كيلومترا فى الساعة وارتفاعها تجاوز متر ونصف متر.

وأشارت المصادر أنه لابد من إنشاء سدود مانعة لحفظ المياه بها أمام تلك المخرات مثلما فى حدث بقرية الشيخ الشاذلى جنوب المحافظة وإنشاء سد وادى أم سمرة الذى حمى بها.

ومن جانب آخر حصلت "اليوم السابع"، على صورة ملتقطة بواسطة طائرة تابعة لإحدى شركات البترول توضح حجم السيول الكارثية التى ضربت المدينة.